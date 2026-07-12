Maltempo al Nord

Verona, temporali caratterizzati da grande attività elettrica

Le immagini da Sommacampagna

12 Lug 2026 - 10:27
01:33 
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Nella serata di sabato diversi temporali hanno attraversato la zona del veronese, caratterizzati da una grande attività elettrica. Le immagini da Sommacampagna.

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