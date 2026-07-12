Verona, temporali caratterizzati da grande attività elettrica

Nella serata di sabato diversi temporali hanno attraversato la zona del veronese, caratterizzati da una grande attività elettrica. Le immagini da Sommacampagna.
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