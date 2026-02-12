Verona, maestre picchiavano i bambini all'asilo nido: ecco le immagini

Prendevano a schiaffi i bambini e li punivano legandoli alle sedie. È accaduto in un asilo nido di Verona, dove cinque maestre sono state interdette dalla professione per un anno. Grazie all'installazione di telecamere all'interno della struttura, i carabinieri hanno potuto accertare i maltrattamenti. In un mese su 15 piccoli 50 episodi: tra i più gravi, una bimba chiusa, al buio, in uno sgabuzzino. La procura di Verona ha disposto la chiusura e il sequestro probatorio dell'asilo nido.