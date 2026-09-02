Verbania, lungolago intitolato a Sergio Ramelli: è bufera politica

Verbania intitola il lungolago a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975, a soli 18 anni, da esponenti di Avanguardia Operaia. La decisione è stata presa a inizio agosto dalla giunta comunale della città, ma ha subito acceso lo scontro politico. L'opposizione di centrosinistra in Consiglio comunale ha protestato e tre ex sindaci dell'area hanno chiesto un ripensamento, denunciando quella che definiscono una campagna nazionale promossa da organizzazioni di estrema destra. Contraria anche l'Anpi, che si è detta pronta a scendere in piazza per contestare l'intitolazione.