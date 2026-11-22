Vento, pioggia e neve: eccola la decima perturbazione del mese di novembre. A essere investite dal maltempo, domenica, sono le Regioni del Centro Nord. In Toscana, dove è allerta arancione, la pioggia è tornata a fare paura dopo l'alluvione che, la scorsa settimana, aveva messo in ginocchio diverse zone nel lucchese, con danni evidenti ancora domenica. Stessa situazione in Liguria, dove l'allerta meteo è gialla. Osservati speciali, qui, sono i fiumi dell'entroterra. Fino a lunedì sera, inoltre, è allerta per le possibili mareggiate ed è per questo che le autorità ambientali hanno invitato i cittadini a non sostare vicino ai pontili, le onde - si legge in un comunicato - potrebbero arrivare a un'altezza di dieci metri.

