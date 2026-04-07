Ventenne ucciso a Napoli, l'ultima chiamata alla madre: "Stai tranquilla, sto tornando a casa"

La mamma l'ha chiamato perché stava per scendere al lavoro e gli ha detto: "Fabio, vedi tornare a casa perché io devo andare al lavoro". E lui le ha risposto: "Mà, sto mangiando un cornetto, prendo le sigarette e sto tornando, stai tranquilla". L’ultima chiamata alla mamma, per rassicurala. Da lì a poco sarebbe arrivato a casa. Ma a casa, Fabio Ascione, non è più tornato. Ha finito il turno di lavoro al bingo di Cercola, provincia di Napoli. Sono passate da poco le cinque di mattina, quando il 20enne raggiunge altri suoi quattro compagni nel loro punto di ritrovo: un bar a Ponticelli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alcuni sconosciuti a bordo di un'auto avrebbero esploso colpi di arma da fuoco che lo avrebbero ferito al torace. Poco dopo Ascione è morto.