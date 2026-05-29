ARMA IMPROVVISATA

Venezia, viene borseggiata e picchia il ladro con uno zainetto

La turista non si è data per vinta e ha inseguito il delinquente per poi picchiarlo con lo stesso zaino da cui lui aveva appena rubato il suo portafoglio

29 Mag 2026 - 10:21
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