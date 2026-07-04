Venezia, surfa sul tetto del vaporetto: turista denunciato | Il sindaco: "Feriti da questa bravata, vergogna"

È stato fermato dagli agenti della polizia locale di Venezia un turista 18enne di Reggio Emilia che si era arrampicato sul tetto di un vaporetto in movimento nel bacino di San Marco e che, poche ore dopo, ha ripetuto lo stesso gesto, venendo bloccato nuovamente a bordo dell'imbarcazione. E' stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e pericolo per la navigazione. Identificato anche l'amico, della provincia di Treviso, che riprendeva la bravata con il cellulare. "Ringrazio gli agenti - dichiara il sindaco Simone Venturini - per la tempestività e la professionalità dell'intervento, così come il personale Actv che anche in questa occasione ha collaborato con senso di responsabilità e attenzione alla sicurezza dei passeggeri e della navigazione. Comportamenti come quello a cui abbiamo assistito sono inaccettabili e non possono essere derubricati a bravate. Quel giovane si è preso gioco della città. Chi pensa di usare Venezia come un palcoscenico per qualche like in più sui social manca di rispetto a città e veneziani". "Su questi episodi, - continua, - tolleranza zero. Non siamo di fronte solo a un gesto incivile, ma a un comportamento che può mettere a rischio la sicurezza della navigazione e l'incolumità delle persone. Ho chiesto agli uffici di valutare ogni ulteriore iniziativa consentita, compresa la richiesta di risarcimento per il danno d'immagine arrecato alla città. Venezia accoglie chi la visita - conclude - ma non può tollerare chi la offende. Venezia merita rispetto".