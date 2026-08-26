il braccio di ferro

Venezia, il sindaco dice stop alla moschea | I bengalesi: "Blocchiamo la città"

Nel capoluogo veneto impazza la polemica politica dopo lo stop del Comune alla costruzione del luogo di culto. La rabbia della comunità islamica

26 Ago 2026 - 19:42
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Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, dopo mesi di polemiche, dice stop al progetto della comunità bengalese: un'opera da 20 milioni di euro, su un terreno che è già stato acquistato. I musulmani però non ci stanno: "Siamo stanchi di prese in giro". E il loro leader avvisa: "Siamo pronti a scendere in piazza". 

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