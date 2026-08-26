Venezia, il sindaco dice stop alla moschea | I bengalesi: "Blocchiamo la città"
Nel capoluogo veneto impazza la polemica politica dopo lo stop del Comune alla costruzione del luogo di culto. La rabbia della comunità islamica
Il sindaco di Venezia, Simone Venturini, dopo mesi di polemiche, dice stop al progetto della comunità bengalese: un'opera da 20 milioni di euro, su un terreno che è già stato acquistato. I musulmani però non ci stanno: "Siamo stanchi di prese in giro". E il loro leader avvisa: "Siamo pronti a scendere in piazza".