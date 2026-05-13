Venezia, rapinavano tir e container utilizzando furgoni come arieti: 8 arresti

I carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia, in coordinamento con i colleghi di Milano, hanno sgominato una banda di rapinatori che tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna ha messo in atto colpi ai danni di tir, poli logistici e scali ferroviari. In seguito allo smantellamento dell'organizzazione criminale, otto persone di origine rumena sono stati oggetto di misure cautelari. Due persone sono finite agli arresti domiciliari, altri due all'obbligo di dimora, tre sottoposti all'obbligo di firma mentre l'ultimo indagato per cui è stato disposto l'obbligo di dimora è, al momento, irreperibile. Altre 11 persone sono indagate a piede libero. Le indagini a carico della banda sono iniziate a seguito di un furto da 600mila euro di merce di pelletteria di alta gamma commesso il 27 aprile 2024 in un magazzino di un noto marchio nell'area industriale di Fossò, nel Veneziano. Qui sette individui mascherati avevano sfondato l'ingresso con un furgone utilizzato come ariete. Tra aprile e gennaio 2025, grazie a intercettazioni e pedinamenti, gli investigatori hanno individuato la sede del gruppo, sita nel capoluogo lombardo all'interno degli scantinati di un condominio. All'interno dei locali dello stabile è stata rinvenuta anche la refurtiva, fra cui elettrodomestici, calzature, computer e prodotti cosmetici per un valore di 550mila euro. Merce, quella trovata dai militari dell'Arma, destinata a essere rimessa sul mercato.