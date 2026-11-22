"Com'è triste Venezia" cantava Charles Aznavour sessant'anni fa. Oggi, però, si potrebbe dire "Com'è cara Venezia". La giunta comunale ha infatti approvato l'aumento della tassa di soggiorno: da cinque euro si passa a 9,50. Quasi il doppio. I residenti sono d'accordo, in quanto l'incasso della tassa di soggiorno permette di migliorare i servizi della città. Ma non solo: da Roma è pronta una proposta per raddoppiare anche il ticket d'ingresso in città nei giorni più affollati. Da 10 euro si passerebbe a 20.