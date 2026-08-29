per il maxi centro di preghiera

Venezia, non si placa lo scontro sulla Moschea: comunità islamica investirà oltre 20mln

Mentre la Lega annuncia una proposta di legge per bloccare nuovi insediamenti islamici, richieste arrivano anche da altre città

di Alessandro Ongarato
29 Ago 2026 - 19:45
01:35 
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Non si placa a Venezia lo scontro sulla nuova Moschea. Dopo l'acquisto per un milione e mezzo di euro di un terreno, a Mestre, la comunità islamica è pronta a investire oltre 20 milioni per realizzare il maxi centro di preghiera. Ma da dove arriva questo fiume di soldi? C'è chi non ha dubbi.

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