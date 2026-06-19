Venezia, la proposta per disincentivare l'overtourism: ticket a 50 euro

Dieci euro non bastano, così aumenterà il ticket La tariffa differenziata incide poco sulle scelte dei visitatori per un giorno, per questo il sindaco di Venezia, Simone Venturini, ha annunciato la richiesta al Governo di alzare la soglia fino a 50 euro. Meno della metà dei turisti che hanno pagato il ticket per entrare a Venezia si sono prenotati in anticipo per godere della tariffa scontata a 5 euro. Su un totale di 514.710 contributi versati nei primi 42 giorni di applicazione, quelli da 5 euro sono stati 245.503, quelli da 10 euro 268.207. Per un incasso di 3.919.585 euro. Dati dell’amministrazione comunale che confermano come la tariffa differenziata, sperimentata ormai da un paio d’anni, incida poco sulle scelte dei visitatori per un giorno. Non c’è, insomma, l’effetto disincentivo. Ed ecco spiegata la richiesta che Simone Venturini ha preannunciato di voler fare al Governo per poter alzare la soglia del contributo fino ai 50 euro. Per farlo serve una modifica legislativa. Sarà una delle priorità veneziane che il sindaco andrà a perorare Roma.