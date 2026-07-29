Venezia, i borseggiatori esibiscono i furti su TikTok |"Poli: "Sono gli stessi che si aggirano in Europa e tornano a fare bottino qui"
I video, diffusi sui social dagli stessi borseggiatori, sono ora al centro delle indagini della polizia localedi Matteo Pedrazzoli
A Venezia i borseggiatori pubblicano su TikTok video dei portafogli rubati e del denaro sottratto ai turisti e cittadini, arrivando anche a riprendersi. Talvolta immortalano anche le loro vittime, annunciando il colpo imminente. I filmati, diffusi sui social dagli stessi borseggiatori, sono ora al centro delle indagini della polizia locale.