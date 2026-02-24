finito in rianimazione

Venezia, fermati due cugini inglesi che avevano accoltellato un 22enne

I fatti risalgono alla notte di San Valentino, quando un giovane veneziano aveva difeso l'amica dalle insistenti avances

di Paolo Brinis
24 Feb 2026 - 14:41
venezia