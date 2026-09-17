Venezia, dove c'era il regno del fritto lagunare ora sorge un ristorante cinese

Per generazioni di veneziani era il luogo dove gustare il classico cartoccio di pesce fritto. Il "Vecio fritoin", un locale storico della città: le sue radici addirittura nel '700, poi, una ventina di anni fa, era stato rilanciato come ristorante dove provare la tradizionale cucina di laguna. Capitolo chiuso: da 6 anni ormai le serrande si erano abbassate, fino ad oggi, giorno dell'inaugurazione di Zhou, ristorante cinese.