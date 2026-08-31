Venezia dice no alla moschea, ora i musulmani la vogliono a Padova

"Non ci date la moschea a Venezia? La facciamo a Padova". Dopo il niet del sindaco lagunare Simone Venturini per la costruzione della nuova moschea a Mestre, ora l’idea di un grande luogo di culto dove pregare stuzzica i musulmani che vivono nella città del Santo. In queste ore nella città patavina si estendono le richieste. Neyamul Hoque Mohammad, bengalese, musulmano, è il presidente padovano della commissione per la rappresentanza delle persone straniere e ha detto che "avere un luogo di culto è un diritto". In Veneto i musulmani sono circa 150mila. In tutte le province ci sono 119 luoghi di culto. Ma gli islamici lamentano il fatto che non hanno una moschea vera, come quella di Roma per esempio, con tanto di minareto.