57 anni, la metà dei quali trascorsi a Venezia. Originario della romania, viene chiamato "sbesoetta", un termine dialettale per indicare il mento pronunciato. È considerato il re dei borseggiatori lagunari.

Nel corso della sua onorata carriera - si fa per dire - è stato fermato dalle forze dell'orine centinaia di volte. Almeno otto quest'anno dalla polizia municipale.



Sabato scorso, sbesoetta insieme a due complici è stato colto in flagranza di reato mentre apriva lo zainetto di un ignaro turista lettone, rubandogli il portafoglio. Dopo un breve inseguimento gli agenti sono però riusciti a bloccare i tre borseggiatori.



Nel corso del processo per direttissima, il pubblico ministero - visto i precedenti - ha chiesto per loro la conferma dell'arresto ma a sorpresa, il giudice monocratico del tribunale di Venezia ha respinto la richiesta, ritenendo la custodia in carcere un provvedimento sproporzionato.