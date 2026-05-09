Venezia, conto salato per un prof: 401 euro (250 solo per le linguine all'aragosta)

Sulla cottura niente da dire, il conto, però, troppo salato: 401 euro, di cui 250 per un solo piatto di linguine all'aragosta. Il cliente di un ristorante veneziano, con vista sul Ponte di Rialto, è un insegnante residente in provincia di Belluno. Ha pagato con il bancomat, poi si è rivolto amareggiato a una associazione per la difesa dei consumatori.