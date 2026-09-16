Venezia, borseggiatori fermati in flagranza di reato: liberati poco dopo
I borseggiatori fermati, cinque all'Imbarcadero della stazione Santa Lucia, tre nella zona di San Marco, sono tutti già noti alle forze dell'ordinedi Beppe Facchini
Otto borseggiatori beccati con le mani nelle tasche dei turisti ma di nuovo a piede libero nel giro di poche ore. È l'ultimo bollettino della polizia locale di Venezia, dove i furti con destrezza continua a essere un problema. Sia per l'amministrazione che per tanti influencer-giustizieri, soprattutto stranieri, che arrivano in Laguna a caccia di pickpoket, ma soprattutto di like e visualizzazioni. I loro metodi poco ortodossi hanno portato nei giorni scorsi allo scontro fisico con attivisti e centri sociali, senza peraltro alcun beneficio all'ordine pubblico. "Servono norme più efficaci e certezza della pena" sottolinea la vicesindaca con delega alla sicurezza, Francesca Zaccariotto.