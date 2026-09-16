Venezia, borseggiatori fermati in flagranza di reato: liberati poco dopo

Otto borseggiatori beccati con le mani nelle tasche dei turisti ma di nuovo a piede libero nel giro di poche ore. È l'ultimo bollettino della polizia locale di Venezia, dove i furti con destrezza continua a essere un problema. Sia per l'amministrazione che per tanti influencer-giustizieri, soprattutto stranieri, che arrivano in Laguna a caccia di pickpoket, ma soprattutto di like e visualizzazioni. I loro metodi poco ortodossi hanno portato nei giorni scorsi allo scontro fisico con attivisti e centri sociali, senza peraltro alcun beneficio all'ordine pubblico. "Servono norme più efficaci e certezza della pena" sottolinea la vicesindaca con delega alla sicurezza, Francesca Zaccariotto.

