Venezia, barca di sposini contro taxi acqueo: morto 25enne, si cerca la moglie

Non ce l'ha fatta Sean Michieli, il pescatore 25enne di Burano che era stato ricoverato all'ospedale all'Angelo di Mestre dopo l'incidente nautico avvenuto sabato nel canale di Tessera, mentre si trovava a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie Gabriella Querino di 26 anni. Ha lottato per ore Sean fino a quando nella serata di domenica è stata dichiarata la sua morte cerebrale. Sono riprese intanto le ricerche di Gabriella, di origini brasiliane. Nelle acque della laguna di Venezia sono al lavoro i sommozzatori di vigili del fuoco. Anche un elicottero e le moto d'acqua sono state impiegate a supporto dell'operazione.