Venezia, attrice bengalese in concorso alla Mostra del Cinema aggredita: indaga la Digos

L'attrice bengalese Azmeri Haque Badhon è stata presa di mira da alcuni connazionali in un parco del Lido di Venezia. Lontano dal suo Paese lavora come attivista e gli aggressori l'avrebbero accusata di essere una sostenitrice della rivolta antigovernativa avvenuta nel 2024. La violenza è stata ripresa e trasmessa in diretta sui social.