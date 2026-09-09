Episodio ripreso e trasmesso sui social

Venezia, attrice bengalese in concorso alla Mostra del Cinema aggredita: indaga la Digos

La donna sarebbe stata attaccata da alcuni connazionali e accusata di essere una sostenitrice della rivolta antigovernativa avvenuta nel 2024

di Luigi Sironi
09 Set 2026 - 21:08
01:30 
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L'attrice bengalese Azmeri Haque Badhon è stata presa di mira da alcuni connazionali in un parco del Lido di Venezia. Lontano dal suo Paese lavora come attivista e gli aggressori l'avrebbero accusata di essere una sostenitrice della rivolta antigovernativa avvenuta nel 2024. La violenza è stata ripresa e trasmessa in diretta sui social.

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