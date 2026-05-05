Venezia, giovane muore annegato in pieno centro storico

Tragedia all'alba a Venezia. Un ragazzo è morto annegato in un canale, in pieno centro storico. Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco intorno alle 7.15 davanti alla caserma della guardia di finanza a san polo. La sua identità è ancora sconosciuta. Era senza documenti ma da una prima analisi gli investigatori ipotizzano che possa trattarsi di un 20enne, straniero, forse un magrebino.