Venezia: 1300 telecamere installate sui vaporetti, 400 su tram e autobus

Saranno 1300 le telecamere installate sui vaporetti di Venezia. 8 per ogni imbarcazione. 4000 invece quelle su tram e autobus che circolano in terraferma. E così dalla control room del comune allestita nell'isola del tronchetto si potrà tenere sotto controllo tutto ciò che accade sui mezzi pubblici lagunari. Un provvedimento per garantire la massima sicurezza ai passeggeri ma non solo a loro. Troppe infatti le aggressioni, non solo verbali, nei confronti del personale di bordo. Le telecamere dovrebbero poi scoraggiare i borseggiatori che sempre più spesso non esitano a salire sugli affollati vaporetti e agire pressoché indisturbati.