Vendita San Siro, perquisizioni della Gdf in Comune e nelle"case degli indagati
Le fiamme gialle hanno fatto incursione nelle proprietà sia di ex dirigenti e consulenti di Milan e Inter, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada de Cesaris e del dg di Palazzo Marinodi Davide Loreti
La vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan è finita nel mirino della guardia di finanza. In mattinata i finanzieri hanno fatto incursione in Comune a Milano e nelle abitazioni degli ex dirigenti delle due squadre, degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. Le ipotesi su cui si fonda l'indagine sono quelle di turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio.