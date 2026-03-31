Vendita San Siro, perquisizioni della Gdf in Comune e nelle"case degli indagati

La vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan è finita nel mirino della guardia di finanza. In mattinata i finanzieri hanno fatto incursione in Comune a Milano e nelle abitazioni degli ex dirigenti delle due squadre, degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. Le ipotesi su cui si fonda l'indagine sono quelle di turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio.