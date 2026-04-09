Vaticano, Papa Leone XIV riceve gli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano gli atleti delle olimpiadi e paraolimpiadi di Milano-Cortina. Presenti campioni come Arianna Fontana, Federica Brignone e Francesca Lollobrigida. "Nel tempo attuale segnato da polarizzazioni, rivalità e conflitti che sfociano in guerre devastanti"- ha detto il Pontefice nel suo discorso - "lo sport può e deve diventare uno spazio d'incontro e di pace". Leone, in un clima di festa, ha poi salutato uno per uno tutti gli atleti, ricevendo alcuni regali e scherzando con i campioni.