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Vasta frana sul Monviso: le immagini

Interessata l'area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po

02 Set 2026 - 08:21
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