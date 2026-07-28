In provincia di Savona

Varigotti, vigili fermano i bimbi che giocano a pallone: "Troppi schiamazzi"

A chiamare gli agenti della locale alcuni vicini, che si erano lamentati del troppo rumore

di Francesco Mortola
28 Lug 2026 - 19:45
01:31 
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