Varese, la guardia di finanza scopre un allevamento abusivo di cani

L'operazione è stata condotta nell'ambito delle attività di controllo del territorio a tutela della legalità economico-finanziaria. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la struttura, specializzata nell'allevamento di cani di razza yorkshire e maltese, sarebbe stata gestita senza le necessarie autorizzazioni amministrative e in violazione delle norme sanitarie previste. All'arrivo dei militari, gli animali sono stati trovati in condizioni definite critiche: vivevano tra feci, urine e rifiuti, in evidente stato di denutrizione e con diffuse problematiche sanitarie, tra cui dermatiti, lesioni e ferite ai padiglioni auricolari.