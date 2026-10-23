L'uomo è in stato di fermo

Varese, 36enne uccisa a coltellate: il compagno si costituisce e confessa in Abruzzo 

Il legale dell'uomo: "La compagna voleva colpirlo con un coltello"

23 Ott 2026 - 15:15
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