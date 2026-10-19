Vandali e maranza, il governo studia una stretta sui minori

Un vertice d'urgenza, a Palazzo Chigi, convocato da Giorgia Meloni, con l'obiettivo di fare il punto sui disordini di piazza, ma soprattutto per analizzare i gravi fatti di Milano, anche attraverso i report dei servizi su un fenomeno nuovo, ancora da comprendere, che coinvolge perfino minori di 14 anni, ma che il governo intende contrastare. La stessa premier annuncia: "Valutiamo nuove misure contro chi semina violenza e caos". Allo studio un'ulteriore stretta sulla sicurezza. Tra le ipotesi sul tavolo, l'arresto in flagranza differita e il fermo preventivo anche per i minorenni. Un nuovo intervento, forse un decreto, che estenda norme già in vigore anche ai giovanissimi, accelerando l'iter normativo che rende più facilmente imputabili i minori tra 14 e i 17 anni. una soglia di età che qualcuno vorrebbe abbassare.