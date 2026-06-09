Orso inseguito in auto in Valtellina, gli esperti del Parco dello Stelvio: "È pericoloso"

Un orso bruno è stato avvistato tra le case di Oga, nel comune di Valdisotto (piccolo comune in provincia di Sondrio). Un automobilista lo ha seguito per alcune centinaia di metri, riprendendo la scena con il cellulare. Il Parco Nazionale dello Stelvio ha condannato il comportamento, ricordando che inseguire un animale selvatico è sbagliato e pericoloso sia per l'orso sia per le persone. Spaventato da fari e motore, l'animale potrebbe reagire in modo imprevedibile o provocare incidenti nel tentativo di fuggire.