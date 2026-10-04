nel bolognese

Valsamoggia, vietava alla moglie di imparare l'italiano per isolarla: allontanato da casa

Un 51enne è indagato per maltrattamenti. Per lui divieto di avvicinamento alla donna e braccialetto elettronico

di Davide Loreti
04 Ott 2026 - 19:43
01:38 
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