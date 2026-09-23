Valmadrera, bimbo affetto da favismo: il sindaco mette al bando le fave da tutto il Comune
Accade in provincia di Lecco,"dove il primo cittadino ha messo in campo una serie di strumenti per proteggere la salute del piccolodi Matteo Pedrazzoli
Un piccolo ma così grande gesto della comunità per proteggere la salute di un bambino affetto da favismo. A Valmadrera, in provincia di Lecco, il sindaco ha firmato l'ordinanza che, con diverse precauzioni, prevede anche il divieto di coltivare le fave in un raggio di 300 metri attorno alla casa del bimbo e alla scuola elementare che frequenta. Nella scuola frequentata dal piccolo il divieto è assoluto: niente fave fresche, secche o surgelate nei menù della mensa scolastica. Non solo. Il comune ha scelto la massima prudenza in negozi, bar, ristoranti e banchi del mercato, obbligati a esporre un cartello che segnali la loro presenza.