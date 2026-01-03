Valanghe in Piemonte e Veneto,"tre morti e diversi feriti

Tre morti e diversi feriti. E' il drammatico bilancio di quattro valanghe avvenute in Piemonte e Veneto. L'episodio più grave è avvenuto in alta Valle Maira, tra le montagne del Cuneese nel territorio del comune di Acceglio, nell'area del Bivacco Bonelli a oltre 2.300 metri di quota. Una slavina di grosse dimensioni ha travolto quattro escursionisti causando la morte di una donna di nazionalità straniera.