Valanga in Alto Adige: maxi operazione di soccorso

C'erano in tutto venticinque persone sul luogo dove si è verificata la valanga che nelle ultime ore ha interessato la Val Ridanna, in Alto Adige. Tutti escursionisti, appartenenti a comitive diverse. La slavina, nella zona di Cima di Incendio, a 2.445 metri di quota, ha coinvolto direttamente sette persone: secondo quanto riferito dalla centrale d'emergenza di Bolzano, il bilancio definitivo è di due vittime, tre feriti gravi e due feriti lievi.