NASCOSTA TRA LE BANANE

Vado Ligure, sequestrati oltre 770 kg di cocaina al porto

L'operazione delle fiamme gialle ha portato al rinvenimento di centinaia di chili di sostanza stupefacente che era stata occultata tra alcune casse di banane

21 Lug 2026 - 10:09
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