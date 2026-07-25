Vacanze, al via l'esodo estivo degli italiani: weekend da bollino rosso

Le valigie sono pronte per l’estate che entra nel vivo con il primo weekend di esodo estivo da bollino rosso. In tre giorni sono previsti oltre 27 milioni di autoveicoli in viaggio diretti verso le località turistiche del Paese. E l’Italia resta la meta preferita. Per affrontare l’aumento del traffico e per limitare eventuali disagi provocati da restringimenti e lavori in corso, Anas ha deciso di sospendere l’83% degli oltre 1.400 cantieri lungo la rete autostradale.