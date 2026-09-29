NUOVO COLPO DI SCENA

Ustica, la Francia dà per la prima volta disponibilità" a consegnare la propria documentazione

In passato diverse rogatorie a Parigi non erano approdate a nulla. Stavolta, secondo quanto annunciato, le carte conterrebbero documenti che arrivano fino agli anni '90

di Alfredo Macchi
29 Set 2026 - 13:57
01:33 
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Dopo 46 anni un nuovo colpo di scena potrebbe aprire uno spiraglio su uno dei grandi misteri della storia italiana: la strage di Ustica. Le autorità francesi hanno ufficialmente annunciato la disponibilità, fin'ora negata, a consegnare a Roma tutta la documentazione in loro possesso su quella sera del 27 giugno del 1980 quando il dc9 dell'Itavia diretto da Bologna a Palermo precipitò nel Mar Tirreno causando la morte degli 81 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. 

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