Ustica, la Francia dà per la prima volta disponibilità" a consegnare la propria documentazione
In passato diverse rogatorie a Parigi non erano approdate a nulla. Stavolta, secondo quanto annunciato, le carte conterrebbero documenti che arrivano fino agli anni '90di Alfredo Macchi
Dopo 46 anni un nuovo colpo di scena potrebbe aprire uno spiraglio su uno dei grandi misteri della storia italiana: la strage di Ustica. Le autorità francesi hanno ufficialmente annunciato la disponibilità, fin'ora negata, a consegnare a Roma tutta la documentazione in loro possesso su quella sera del 27 giugno del 1980 quando il dc9 dell'Itavia diretto da Bologna a Palermo precipitò nel Mar Tirreno causando la morte degli 81 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo.