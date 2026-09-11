Urbanistica a Milano, assolti i costruttori della torre di via Stresa: "Nessun complotto"

Nessun complotto, nessun accordo criminoso tra costruttori, professionisti e funzionari comunali. È la prima cosa che salta all'occhio leggendo le 119 pagine di motivazioni della sentenza del processo sull'urbanistica per il caso Torre Milano, dove tutti gli 8 imputati erano stati assolti il 16 giugno scorso. Non c'era volontà di eludere le norme nel costruire il grattacielo milanese, come invece sosteneva la Procura, perché erano tutti convinti di operare in modo corretto: la prima sentenza sull'urbanistica sgombra così il campo da dubbi e paure. Ma intanto le famiglie che vivono a Torre Milano hanno rischiato la confisca delle loro case e tantissime altre stanno pagando appartamenti ancora sotto sequestro.