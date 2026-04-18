Torino, arrestato finto carabiniere che derubava gli anziani: ecco come li aggirava

Un uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Torino, gravemente indiziato di aver messo a segno una serie di truffe e furti ai danni di anziani fingendosi appartenente alle forze dell'ordine. Le indagini della Squadra Mobile hanno ricostruito un sistema collaudato: mentre un complice contattava telefonicamente le vittime, l'indagato si presentava nelle loro abitazioni, convincendole a consegnare denaro, gioielli e carte bancomat con il pretesto di presunte indagini. L'uomo era già stato arrestato in flagranza lo scorso marzo per un episodio analogo. Le autorità rinnovano l'appello alla prudenza, ricordando che nessuna forza di polizia richiede denaro ai cittadini e invitando a contattare il 112 in caso di dubbi.