Una supercella temporalesca sferza la Lombardia

Alberi abbattuti dalla violenza del vento, a Milano città uno è caduto su un'automobile senza provocare feriti, mentre a Garbagnate Milanese gli alberi sulla carreggiata hanno creato difficoltà alle ambulanze dirette verso il pronto soccorso. Pochi minuti in cui il cielo è diventato nero, poi è arrivata la pioggia e si sono alzate raffiche fortissime. Durante la tempesta portata dalla supercella temporalesca sono state molte le telefonate ai vigili del fuoco soprattutto nella zona tra Legnano Garbagnate e Cesate verso Varese, richieste di soccorso anche a Milano città per le raffiche di vento forte che hanno abbattuto cartelli stradali e alberi.