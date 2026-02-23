Una balenottera nel porto di Napoli: le immagini dal drone

Nella mattinata di lunedì un esemplare di cetaceo, presumibilmente una balenottera, è stato avvistato nelle acque interne al porto di Napoli, nei pressi del molo Beverello. Sul posto sono giunti i militari della guardia costiera, che monitorano l'esemplare anche attraverso l'impiego di mezzi navali, al fine di garantire la sicurezza dell'animale e prevenire ogni eventuale interferenza con il traffico marittimo, inclusi i frequenti aliscafi e le altre unità di transito. Attivo anche il personale specialista dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici e della Stazione Zoologica Anton Dohrn, centri di riferimento scientifico per lo studio e la tutela dell'ambiente marino. Gli esperti si occuperanno di fornire l'adeguato supporto tecnico ai fini di una valutazione delle condizioni dell'animale e per individuare le azioni più idonee per la sua salvaguardia.