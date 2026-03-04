Un segnale radio in Farsi intercettato da un radioamatore a Milano

Una misteriosa stazione radiofonica in lingua Farsi (noto anche come persiano) sarebbe stata intercettata a Milano da un radioamatore locale. La notizia sta circolando in rete nelle ultime ore e, secondo gli appassionati di comunicazioni, nell'intercettazione ci sarebbe un messaggio criptato che conterrebbe le parole "Attenzione. Attenzione" e poi una serie di numeri. Tra i radioamatori si fa strada l'ipotesi che possa trattarsi di un messaggio "presumibilmente diretto ad agenti iraniani all’estero".