Una sorta di diploma

Un patentino... per i gatti

Un percorso formativo vero e proprio, attraverso incontri con veterinari e studiosi che offriranno consigli sul benessere dei nostri amici a 4 zampe

03 Giu 2026 - 18:54
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