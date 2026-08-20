Finora nessun attacco

Un lupo a passeggio per le vie di Riccione, si moltiplicano gli avvistamenti

Il comune ha disposto la chiusura dei parchi cittadini per permettere alle autorità competenti di catturare l'animale

di Michela Pagano
20 Ago 2026 - 12:34
01:28 
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Un lupo si aggira per Riccione, creando non poche preoccupazioni. Così, il comune ha deciso di chiudere - su richiesta del Servizio faunistico regionale - tre parchi, almeno fino al 3 settembre prossimo. Il divieto va dalle 19 fino alle 7 del mattino per dare la possibilità a chi di dovere di cercare il lupo e catturarlo e portarlo via. Una scelta dettata anche dalla necessità di limitare il più possibile le probabilità di incontro tra l’animale e le persone, che in quelle zone spesso passeggiano insieme ai loro cani. Finora sono stati segnalati solo avvistamenti, ma nessun attacco.

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