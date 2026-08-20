Un lupo a passeggio per le vie di Riccione, si moltiplicano gli avvistamenti

Un lupo si aggira per Riccione, creando non poche preoccupazioni. Così, il comune ha deciso di chiudere - su richiesta del Servizio faunistico regionale - tre parchi, almeno fino al 3 settembre prossimo. Il divieto va dalle 19 fino alle 7 del mattino per dare la possibilità a chi di dovere di cercare il lupo e catturarlo e portarlo via. Una scelta dettata anche dalla necessità di limitare il più possibile le probabilità di incontro tra l’animale e le persone, che in quelle zone spesso passeggiano insieme ai loro cani. Finora sono stati segnalati solo avvistamenti, ma nessun attacco.