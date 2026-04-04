Uffizi di Firenze, parla l'esperto di cybersicurezza

Trecentomila euro in criptovalute da pagare entro 72 ore: questo il riscatto che sarebbe stato chiesto al direttore degli Uffizi dopo un attacco hacker che ha violato la rete del museo. L’episodio risale alla fine di gennaio-inizio di febbraio. I cybercriminali si sono introdotti nel sistema informatico degli Uffizi, ci sarebbero poi rimasti per diversi mesi ed hanno svuotato i server, rubando l’intero archivio fotografico (quadri e documenti digitalizzati), acquisendo codici di accesso, password, mappe interne, percorsi di servizio e la posizione di telecamere e sensori. “Sempre più spesso il patrimonio culturale è esposto a furti di dati, manipolazioni o sabotaggi e come tutte le infrastrutture strategiche è entrato nel perimetro della guerra cybernetica”, ha dichiarato Giuseppe Mocerino, presidente NetGroup ed esperto cybersicurezza.