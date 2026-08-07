Da un passante

Udine, ragazzi denunciati per una limonata rifiutano ogni offerta: "Vogliamo comprare il motorino da soli"

Non avevano la licenza per vendere alimenti

di Alessandro Ongarato
07 Ago 2026 - 19:02
01:36 
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