Udine, follia in tribunale: tenta di uccidere la ex dopo la sentenza

Tribunale di Udine. In aula un ex militare di 40 anni, Agostino Di Novo e, a pochi metri, la sua ex compagna, che lo accusa di lesioni domestiche. Tutto accade in pochi secondi, dopo la lettura della sentenza. L'uomo scatta in piedi e si scaglia come una furia contro la donna, 35enne, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Mira al collo, non vuole solo farle del male, probabilmente l'intenzione è quella di ucciderla, con una specie di righello spezzato in due. La vittima è stata subito soccorsa e poi portata in ospedale per curare le ferite, fortunatamente non gravi. A fermare Di novo un carabiniere e un poliziotto in pensione. La giudice ha convalidato l'arresto dell'uomo.