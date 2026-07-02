Un'italiana 33enne

Ucciso in casa a Civitanova Marche, arrestata la compagna

Dopo"due ore di interrogatorio Isabella Di Mattia ha confessato: "L'ho ucciso io, mi ha aggredito e mi sono difesa"

di Ilaria Liberatore
02 Lug 2026 - 18:54
01:25 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
civitanova