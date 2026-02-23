Ucciso a Rogoredo, il pm: "Determinanti le impronte sulla pistola"
Giovanni Tarzia ricostruisce i momenti salienti delle indagini
Il pm titolare delle indagini Giovanni Tarzia ricostruisce i momenti salienti delle indagini, tra cui quello degli interrogatori degli altri operanti presenti il 26 gennaio scorso, giorno della morte del marocchino Abderrahim Mansouri. Tarzia spiega anche che sulla riproduzione della pistola trovata accanto al corpo di Mansouri, non sono state trovate tracce di Dna della vittima ma solo quelle dell'assistente capo Carmelo Cinturrino, fermato stamani con l'accusa di omicidio volontario.